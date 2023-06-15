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  4. Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı

Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı

Erzurum'da yaşanan olayda seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının poşetinden uyuşturucu çıktı, hakkında dava açıldı

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