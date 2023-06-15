Anasayfa Video Galeriler Gündem Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 14:45 Erzurum'da yaşanan olayda seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının poşetinden uyuşturucu çıktı, hakkında dava açıldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648af9d5ce218c0f354263a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın Deprem bölgesinden acı manzara Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı O ilçede ''il oluyoruz'' kutlamaları başladı