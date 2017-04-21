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  3. 21 Nisan 2017 20:50

Seydikemerde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
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Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi
Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi
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Polisler Suruçta arazide patlatılan aracın parçalarını topladı
Polisler Suruçta arazide patlatılan aracın parçalarını topladı
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Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
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Suriyede yaralanan 4 ÖSO askeri Kilise getirildi
Suriyede yaralanan 4 ÖSO askeri Kilise getirildi
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Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı: O anlar kamerada
Yaşlı kadın acımasızca yumruklandı: O anlar kamerada