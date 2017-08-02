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  3. 02 Ağustos 2017 10:15

Seyhan Barajında tehlikeli serinlik

Adana’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen kendilerini Seyhan Barajına attı. Vatandaşlar Seyhan Barajını adeta sahile çevirip bunaltıcı sıcaklarda serinledi.

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