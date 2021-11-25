Anasayfa Video Galeriler Gündem Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 17:40 Al Sana Haber programında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619fa06de665c062483654d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce... İşitme engelli genci dövüp, sosyal medyada yayınlamıştı: İfadesi ortaya çıktı MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü Aksaray'da korkutan yarıklar Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet! TURKOVAC aşısının acil kullanımı için başvuru yapıldı Sınır kapısında ''Black Friday'' yoğunluğu! Akın akın geliyorlar CHP'li vekilden olay olacak BAE videosu Ankara Büyükşehir'den kadınlara savunma eğitimi