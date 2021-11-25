Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı...

Al Sana Haber programında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti.

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