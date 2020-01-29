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  3. 29 Ocak 2020 18:15

Şeyhmus Tatlıcı cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın aynı ismindeki oğlu Şeyhmus Tatlıcı eşi Melisa Tatlıcı'ya cinsel saldırıda bulunma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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