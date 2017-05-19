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  3. 19 Mayıs 2017 00:45

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Ankara’da seyir halindeyken alevler içinde kalan otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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“OHALin bir daha uzatılmayacağını umuyoruz”
“OHALin bir daha uzatılmayacağını umuyoruz”
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Denize düşen hamile mülteci kadın nefes kesen operasyonla kurtarıldı
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