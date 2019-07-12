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  3. 12 Temmuz 2019 16:15

Seyir halindeyken arka tekeri patlayan servis aracı devrildi

Kemerburgaz’dan Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Servis aracının içinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Işıklar Köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz’dan Yeni Havalimanı istikametine seyreden Mustafa Özpala hakimiyetindeki 34 LAV 516 plakalı...

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