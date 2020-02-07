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  3. 07 Şubat 2020 19:00

Şeyma Subaşı: ''Acun ile ilk tanıştığımızda...''

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Acun’la tanıştıktan sonra hayatım başka bir yöne doğru değişti" diye konuştu.

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