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  3. 18 Nisan 2019 11:10

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor

Acun Ilıcalı ile olan evliliği noktalanan Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden bir Youtube kanalı açmayı planladığını açıkladı.

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