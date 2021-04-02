Anasayfa Video Galeriler Gündem Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:15 Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3,5 aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi ile evleneceğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60676d5f6583a1450f2774c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü! İstanbul'da dehşet anları kamerada! Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede