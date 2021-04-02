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  4. Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 3,5 aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi ile evleneceğini duyurdu.

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