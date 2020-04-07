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  3. 07 Nisan 2020 14:25

Şeyma Subaşı Guido Senia'nın saçlarını kesti

Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren ünlülerden Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın saç tıraşını kendisi yaptı.

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