  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi

Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu
Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü!
İstanbul'da dehşet anları kamerada!
Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi
Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede
Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt
İmamoğlu: ''Tiyatro sanatımızdaki öncü rolleri unutulmayacaktır''
Erdoğan'a bu sefer ''zorba'' dedi: ''Bir zorbanın talebi...''
Yiğit Bulut'tan faiz sorusuna yanıt