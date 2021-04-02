Anasayfa Video Galeriler Gündem Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 16:50 Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60672130e8661e62347cd673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü! İstanbul'da dehşet anları kamerada! Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt İmamoğlu: ''Tiyatro sanatımızdaki öncü rolleri unutulmayacaktır'' Erdoğan'a bu sefer ''zorba'' dedi: ''Bir zorbanın talebi...'' Yiğit Bulut'tan faiz sorusuna yanıt