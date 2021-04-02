Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi

Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi.

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