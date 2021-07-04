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  4. Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Subaşı'nın, Alsaloussi ile barıştığı iddia edildi.

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