Anasayfa Video Galeriler Gündem Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 17:05 Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Subaşı'nın, Alsaloussi ile barıştığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e1c02a27152036e32f1d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe