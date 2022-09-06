Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çılgınlar partisinde aşka geldi

Bir dargın bir barışık aşıklar Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi yeniden barışmalarını çılgınlar buluşması olarak bilinen Burning Man''de kucak kucağa, dudak dudağa kutladı.

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