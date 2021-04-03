Anasayfa Video Galeriler Gündem Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 08:05 Buket Aydın’ın Koltuk programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Şeyma Subaşı, ‘benim için para sadece bir araç’ dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6067f79575126d47b27c5543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de Kongre Binası önünde saldırı CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi! HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı İmamoğu duyurdu; İBB'den bir ilk daha! Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!