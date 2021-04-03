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Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar

Buket Aydın’ın Koltuk programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Şeyma Subaşı, ‘benim için para sadece bir araç’ dedi.

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