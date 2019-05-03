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  3. 03 Mayıs 2019 22:25

Şeyma Subaşı'dan kafes dansı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamay başlayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Subaşı bu defa bir kafesin içinde dans ettiği anları paylaştı.

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