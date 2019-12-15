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  3. 15 Aralık 2019 12:05

Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!

Şeyma Subaşı, Youtube kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın açıklamaları yine olay yaratacak

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