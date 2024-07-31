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  4. Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu

Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu

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Instagram hesabında yaptığı bir paylaşıma "reklam" ibaresi koymadığı için 550 bin TL ceza kesilen Şeyma Subaşı'nın magazin gündemi bu cezayı konuşurken yaptığı yeni paylaşım olay oldu.

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