Anasayfa Video Galeriler Gündem Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 09:56 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:56 Instagram hesabında yaptığı bir paylaşıma "reklam" ibaresi koymadığı için 550 bin TL ceza kesilen Şeyma Subaşı'nın magazin gündemi bu cezayı konuşurken yaptığı yeni paylaşım olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9e02d9e57bc2eab033c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi Defne Samyeli'nin buz gibi küvette zor anları kamerada İzmir'de sır cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü İstanbul'da iş yeri kurşunlayan çeteye operasyon: Gözaltılar var Bu da SMS vahşeti: Kız arkadaşına attığı SMS için öldürüp, videosunu çekti Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Telefonundan terör örgütü fotoğrafları çıkan kızdan ilginç savunma ''Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın'' demişti, öyle de oldu