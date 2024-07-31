Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu

Instagram hesabında yaptığı bir paylaşıma "reklam" ibaresi koymadığı için 550 bin TL ceza kesilen Şeyma Subaşı'nın magazin gündemi bu cezayı konuşurken yaptığı yeni paylaşım olay oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9e02d9e57bc2eab033c73" allowfullscreen></iframe>