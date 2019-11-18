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  3. 18 Kasım 2019 23:45

Şeyma Subaşı'nın direk dansı sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı Instagram hesabından direk dansı yaptığı sırada çektiği videoyu paylaştı. Subaşı paylaşımının altına da "Limitations only exist if you let them" notunu düştü.

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