Anasayfa Video Galeriler Gündem Şeyma Subaşı'nın gizlice çekilen görüntüleri ortalığı karıştırdı Şeyma Subaşı'nın gizlice çekilen görüntüleri ortalığı karıştırdı 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 22:45 Şeyma Subaşı'nın katıldığı partide çekilen görüntüleri ortalığı karıştırdı. Subaşı'nın uyuşturucu kullandığı öne sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632380ce9ed60a007a2d7a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa iç savaş çıkar Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı Foto kapanlar hırsızların korkulu rüyası oldu Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek'' Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı AK Partili milletvekili Mücahit Arınç: ''Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulmalı''