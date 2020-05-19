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  3. 19 Mayıs 2020 14:20

Şeytan mantası Türkiye'de görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dalgıçlar, halk arasında "şeytan mantası" olarak bilinen ve görünümüyle uçan bir yarasayı andıran "mobula mobular" türü vatozu görüntüledi.

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