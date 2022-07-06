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Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi

Kayseri'de taksicileri dolandıran şahsın bulduğu yöntem şaşkına çevirdi. ''Hastamı çıkaracağım'' dediği taksicilerden para alıp kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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