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  3. 17 Haziran 2017 12:15

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti

Ordu’da bir seyyar satıcı denetim görevini yapan zabıta ekibine bıçakla saldırmak istedi. Olayda bir zabıta görevlisi elinden yaralandı.

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