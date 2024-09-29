Anasayfa Video Galeriler Gündem Sezen Aksu'dan ''Güldür Güldür Show''a özel beste Sezen Aksu'dan ''Güldür Güldür Show''a özel beste 29 Eylül 2024 Pazar Saat: 21:45 Show TV'de 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında yeni sezonda izleyiciye Sezen Aksu'nun büyük bir sürprizi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f9a05611d4bc2a270c5cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem değil inşaat... İstanbul'da yol çöktü AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı! İstanbul'da patlama paniği: Motosikletle gelip tozu dumana kattılar Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti Vali'yi çileden çıkartan görüntü: ''Vicdansız'' diyerek paylaştı