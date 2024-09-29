Sezen Aksu'dan ''Güldür Güldür Show''a özel beste

Show TV'de 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında yeni sezonda izleyiciye Sezen Aksu'nun büyük bir sürprizi oldu.

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