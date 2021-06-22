Anasayfa Video Galeriler Gündem Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş 22 Haziran 2021 Salı Saat: 14:10 Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk’ün eski spikeri Veyis Ateş’i şantajla suçlamasıyla başlayan skandallarda, yine Habertürk’le ilgili dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d1c521d16fbd7f387bf373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 28 saatte 10 katlı bina diktiler Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Turistlere ''ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin'' uyarısı Karasu Nehri'nde endişelendiren görüntüler Yaş 70 iş bitmiş diyenlere selam olsun! Bakın 72'lik Ali amcanın vücut yaşı kaç çıktı! Prof. Dr. Erdem Yeşilada ''Koronavirüsü yok ediyor'' diyerek duyurdu Suriye'den gelmiş! Bombacı terörist böyle yakalandı Arap turistler o ilimizi istila etmeye hazırlanıyor İstanbul'da dev operasyon: 32 şüpheli gözaltında