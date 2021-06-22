  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş

Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk’ün eski spikeri Veyis Ateş’i şantajla suçlamasıyla başlayan skandallarda, yine Habertürk’le ilgili dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
28 saatte 10 katlı bina diktiler
Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Turistlere ''ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin'' uyarısı
Karasu Nehri'nde endişelendiren görüntüler
Yaş 70 iş bitmiş diyenlere selam olsun! Bakın 72'lik Ali amcanın vücut yaşı kaç çıktı!
Prof. Dr. Erdem Yeşilada ''Koronavirüsü yok ediyor'' diyerek duyurdu
Suriye'den gelmiş! Bombacı terörist böyle yakalandı
Arap turistler o ilimizi istila etmeye hazırlanıyor
İstanbul'da dev operasyon: 32 şüpheli gözaltında