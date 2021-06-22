Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk’ün eski spikeri Veyis Ateş’i şantajla suçlamasıyla başlayan skandallarda, yine Habertürk’le ilgili dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı.

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