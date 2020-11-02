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  3. 02 Kasım 2020 17:00

Sezon başlamadan yabancı akını! Erciyes'te oteller yüzde 90 doldu

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MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Burhan Kuzu'ya son görev! Erdoğan: Çok kısa sürede kaybettik
Burhan Kuzu'ya son görev! Erdoğan: Çok kısa sürede kaybettik
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Enkaz altında 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Sadece birbirimizi duyduk
Enkaz altında 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Sadece birbirimizi duyduk
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İşte hastaneden Elif'in ilk görüntüsü
İşte hastaneden Elif'in ilk görüntüsü
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Depreme uykuda yakalandılar! Öğretmenleri kucaklayarak dışarı çıkarttı
Depreme uykuda yakalandılar! Öğretmenleri kucaklayarak dışarı çıkarttı
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Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
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