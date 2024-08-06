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  4. Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı

Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri açık artırma yöntemiyle 600 liradan alıcı buldu.

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