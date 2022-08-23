Anasayfa Video Galeriler Gündem SGK memuru evinde ölü bulundu SGK memuru evinde ölü bulundu 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:00 İstanbul Esenyurt'ta, SGK memuru Süleyman A., evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304972a5941ad3719711e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de korku dolu anlar! Dev bina böyle yerle bir oldu Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'ye nasıl geri döndü ? İlk kez açıklandı Bakan Soylu: ''Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın'' Kötü haberi İlber Ortaylı verdi! Türkiye'ye yeni mülteci akını başlıyor Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı ABD'de yine polis dehşeti! Görüntüler kan dondurdu Metrobüsteki yabancı uyruklu sapık tokadı yedi Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi