Anasayfa Video Galeriler Gündem SGK Uzmanı Karakaş madde madde açıkladı: Yeni torba yasada neler var? SGK Uzmanı Karakaş madde madde açıkladı: Yeni torba yasada neler var? 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:30 Güncelleme: 19 Ocak 2024 Cuma 14:30 Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ekonomiye ilişkin yeni torba yasada hangi düzenlemelerin yer aldığını madde madde açıkladı. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemeler... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa5d67326a3e30310f40e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kuş cenneti Uzunhızırlı Göleti eski günlerine geri döndü İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler AK Parti'nin Ankara anketinden Mansur Yavaş çıktı! İşte bu yüzden her sabah her yanınızda nokta nokta şişliklerle uyanıyorsunuz İstanbul'da alacak verecek kavgası ceza evinde bitti Esenyurt'un yüzsüz hırsızı kamerada Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi