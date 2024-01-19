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  4. SGK Uzmanı Karakaş madde madde açıkladı: Yeni torba yasada neler var?

SGK Uzmanı Karakaş madde madde açıkladı: Yeni torba yasada neler var?

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Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ekonomiye ilişkin yeni torba yasada hangi düzenlemelerin yer aldığını madde madde açıkladı. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemeler...

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