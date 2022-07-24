Anasayfa Video Galeriler Gündem SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 15:45 SGK uzmanı Özgür Kaya, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasına ilişkin masadaki formülleri tek tek açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dd3ee5ac8de8185a3ac693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor Antalya'da orman yangını Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK envanterine girdi Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı'' Otomobil ile işçi minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var Dehşete düşüren olay! Çöp evde odaya kilitli bir çocuk bulundu