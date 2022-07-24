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  4. SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı

SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı

SGK uzmanı Özgür Kaya, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasına ilişkin masadaki formülleri tek tek açıkladı.

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