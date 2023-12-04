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  4. SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı

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Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Bugün Gemlik'te meydana gelen depreme canlı yayında maaş zamlarını değerlendirdiği canlı yayın sırasında yakalandı. İşte canlı yayındaki o panik anları...

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