Anasayfa Video Galeriler Gündem SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:07 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:07 Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Bugün Gemlik'te meydana gelen depreme canlı yayında maaş zamlarını değerlendirdiği canlı yayın sırasında yakalandı. İşte canlı yayındaki o panik anları... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d96cd0c167f3df805e093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü