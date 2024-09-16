Anasayfa Video Galeriler Gündem Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi 16 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 11:41 Ünlü şarkıcı Shakira, Miami'de yeni şarkısını tanıttığı etkinlikte tacize uğradı. Sahnede zor anlar yaşayan ve tacizcisine tepki gösteren megastar sahneyi terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e7ef20065d522ca80f4793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto İstanbul'da ağaç devrildi; faciadan dönüldü İstanbul'da düğün salonuna bombalı saldırı Türkiye'ye tatile gelen turist otelde ölü olarak bulundu İstanbul'un sabıkalı alt geçidi sular altında kaldı İşçi servisi, kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik durma noktasına geldi Hadise'den İstanbul konserinde ağlatan sürpriz AK Partili vekilin oteli önünde protestoya gözaltı