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  3. 04 Eylül 2020 12:30

Show TV ''Cumhuriyet'' kelimesini sansürledi!

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un dün akşam tekrar yayınlanan eski bir bölümünde uygulanan sansüre kimse akıl sır erdiremedi.

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