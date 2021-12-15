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  4. Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, evine gitmek için metrodan çıktığı sırada sapık bir şahsın tacizine uğradı.

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