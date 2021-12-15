Anasayfa Video Galeriler Gündem Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz 15 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 15:05 Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, evine gitmek için metrodan çıktığı sırada sapık bir şahsın tacizine uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b9da25f1effe66c265a563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet’ten asgari ücrete olay tepki İstanbul'da akılalmaz olay! Kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi Sakın hastalanayım demeyin! Sağlık çalışanları iş bıraktı İstanbul’da yangında can pazarı kamerada Yük gemilerini beşik gibi salladı Sarıgül derdini dinlediği esnafa 20 TL verdi Sular gitti, defineciler geldi... Türkiye'de tek olan tarihi noktayı talan ettiler! 2500 TL'lik madeni paranın hurda değeri şoke etti Yer: Bursa... Selam verdikleri ayı böyle saldırdı