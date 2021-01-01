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  3. 01 Ocak 2021 17:10

Show TV'den Pınar Gültekin skandalı!

Show TV'nin magazin programında, Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in görüntüleri ''Bu hikayede yanan ben oldum'' şarkısı eşliğinde yayınlanması tepki çekti.

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