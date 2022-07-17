Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı 17 Temmuz 2022 Pazar Saat: 15:55 Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü sanatçı Sibel Can'ın konseri sırasında arbede yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d406bf9dfc205053670043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da endişelendiren görüntü: Lağım suyu denize aktı Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı İstanbullular Büyükada'ya akın etti Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne