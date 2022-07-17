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Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü sanatçı Sibel Can'ın konseri sırasında arbede yaşandı.

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