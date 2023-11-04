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Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti.

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