Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:46 Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654604e62f4b353c6c35cae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi Ankara'da binlerce parçalık tarihi eser operasyonu 81 ilde Çengel operasyonu: 216 gözaltı var İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı