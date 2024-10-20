Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi 20 Ekim 2024 Pazar Saat: 10:20 Güncelleme: 20 Ekim 2024 Pazar 10:20 Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Dumlu ve Kavlatan köyleri, drone ile havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6714af51a730a2c5ce046ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Trafikte ceza yağmuru: Son bir haftada sürücülere rekor ceza İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Skandala karışan hastaneler boşaltıldı: Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Hizbullah, İsrail'e 180 füzeyle birden saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı var