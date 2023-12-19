Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu 19 Aralık 2023 Salı Saat: 13:55 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 13:55 Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658176bcdb9e48c5480a32b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı