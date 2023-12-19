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  4. Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu

Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu

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Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

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