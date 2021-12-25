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Sibirya sanmayın, bu buz gibi fotoğraflar Türkiye'den

Kastamonu'da, karla kaplanan orman ve köylerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ile mest eden köy ve ormanlar havadan görüntülendi.

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