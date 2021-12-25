Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya sanmayın, bu buz gibi fotoğraflar Türkiye'den Sibirya sanmayın, bu buz gibi fotoğraflar Türkiye'den 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 12:31 Kastamonu'da, karla kaplanan orman ve köylerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ile mest eden köy ve ormanlar havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6e4e2b3de2177d51609d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kur korumalı TL mevduatı için olay sözler: ''Hangi vatandaş girer bu sisteme ?'' Açıklama geldi! Türkiye'de yılbaşı gecesi için kapanma olacak mı ? Yine Esenyurt, yine bir taksici, yine bahaneler! Yolcuları araçtan indirdi Sosyal medyayı sallayan ''2031 yılında İstanbul'dayım, yardım edin'' videosu Buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi Lisede dehşet! 16 yaşındaki kız öğrenci intihar etti Nesli tükenmek üzereydi... Yıllar sonra ilk kez görüldü İstanbul’da silahlar konuştu! Otopark savaş alanına döndü Yırtılmış Türk Bayrağı'nı görünce ''gönlüm razı değil'' deyip ölüme meydan okudu