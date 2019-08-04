Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti azalmaya başladı
04 Ağustos 2019 15:20
Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti azalmaya başladı
Rusya’nın Sibirya bölgesini etkisi altına alan ve 3 milyon hektardan geniş alanı tahrip eden orman yangınlarının şiddeti düşürülmeye başlandı. Rusya Savunma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanlığı, Rusya’nın Sibirya bölgesini etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başlandığını bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaklaşık 2 haftada 3 milyon hektardan geniş bir...