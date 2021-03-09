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Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada!

Meksika’da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini kaybedince ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.

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