Anasayfa Video Galeriler Gündem Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! 09 Mart 2021 Salı Saat: 16:25 Meksika’da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini kaybedince ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604777514904010fa908bd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü Belediye Başkanı'nın koltuğuna haciz