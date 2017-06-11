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  3. 11 Haziran 2017 11:45

Sıcak yaz aylarında rengarenk yemeni dönemi

Havaların ısındığı sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi gören rengarenk yemeniler, hem tarihi çarşıyı renklendiriyor, hem de terleyen ayakların kurtarıcısı oluyor.

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