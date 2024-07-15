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  4. Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu

Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkuna doldurdukları suyla serinlerken ortaya bu görüntüler çıktı.

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