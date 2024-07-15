Anasayfa Video Galeriler Gündem Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu 15 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 00:51 Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkuna doldurdukları suyla serinlerken ortaya bu görüntüler çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66944865bd3137d5d001c223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü Kahvedeki okey masasında kan aktı Ankara'da aile içi dehşet: 3 yaralı var Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu Yağmur, fırtına, sel... Bir ilimiz daha dkabusu yaşadı DSİ'nin çalışmasında göçük: 3 işçi feci halde can verdi Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği ücret belli oldu Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı