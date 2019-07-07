Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti
07 Temmuz 2019 11:00
Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti
İstanbul’da sıcak hava ve nem bunaltınca vatandaşlar plajlara akın etti. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu Riva merkez plajı havadan görüntülendi. Beykoz Belediyesi tarafından yapılan engelli parkuru sayesinde engelli vatandaşlar da yanlarındaki refakatçiler eşliğinde denizin keyfini çıkardı. Beykoz’daki Riva Merkez Plajı, bu yaz mevsiminde yine Beykozlular tarafından en çok tercih...