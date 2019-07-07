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  3. 07 Temmuz 2019 11:00

Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti

İstanbul’da sıcak hava ve nem bunaltınca vatandaşlar plajlara akın etti. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu Riva merkez plajı havadan görüntülendi. Beykoz Belediyesi tarafından yapılan engelli parkuru sayesinde engelli vatandaşlar da yanlarındaki refakatçiler eşliğinde denizin keyfini çıkardı. Beykoz’daki Riva Merkez Plajı, bu yaz mevsiminde yine Beykozlular tarafından en çok tercih...

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Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
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Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
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Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
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Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
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Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
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