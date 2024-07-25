Anasayfa Video Galeriler Gündem Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 10:42 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 Perşembe 10:42 Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının ilginç vantilatör kavgası kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a201ceb65b9b005c059c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Ağrı Dağı'na tırmanacaklar için yeni kurallar getirildi Minibüste ''hırsız'' kavgası: İki kadın birbirine girdi Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi İETT otobüsünde korku dolu anlar Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi Hem sağ hem sol eliyle aynı anda Atatürk resmi çizdi