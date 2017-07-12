SON DAKİKA
YILDIRIM: ''BAYRAĞI, MİLLETİ, RUHLARINI, İNANÇLARINI SATTILAR'' - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Temmuz 2017 10:15

Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı

Sıcak havadan bunalan bir köpek Taksim Meydanı’nda bulunan süs havuzundan su içmek için dakikalarca uğraştı.

Video Galeri
Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı
Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı
Video Galeri
Alkollü sürücü mahalleyi ve polisi çileden çıkardı
Alkollü sürücü mahalleyi ve polisi çileden çıkardı
Video Galeri
Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Video Galeri
Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı
Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı
Video Galeri
Konyada DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü
Konyada DEAŞ operasyonu, 5 terörist öldürüldü
Video Galeri
Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı
Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı