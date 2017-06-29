  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Haziran 2017 17:15

Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı

Sıcak havaların bir anda artması ile bunalan vatandaşlar, Üsküdar sahilinde denizin keyfini çıkarırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Video Galeri
Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı
Video Galeri
Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
Video Galeri
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Video Galeri
Samsunda yürek burkan kaza
Samsunda yürek burkan kaza
Video Galeri
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Video Galeri
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı