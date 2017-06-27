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  3. 27 Haziran 2017 13:15

Sıcaktan bunalanlar denize koştu

Bursa'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize akın etti. 35 dereceyi bulan sıcaklarda bayram tatilini de fırsat bilenler serin suyun keyfini doyasıya çıkardı.

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Berivanların zorlu bayram mesaisi
Berivanların zorlu bayram mesaisi
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Atatürkün Sivasa gelişinin 98inci yıldönümü kutlandı
Atatürkün Sivasa gelişinin 98inci yıldönümü kutlandı
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Devasa fıçıları 85 yaşındaki usta tek başına imal ediyor
Devasa fıçıları 85 yaşındaki usta tek başına imal ediyor
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Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu: 57 ölü, 451 Yaralı
Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu: 57 ölü, 451 Yaralı
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Bayramda mağarada serinlediler
Bayramda mağarada serinlediler
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Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri
Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri