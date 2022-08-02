Anasayfa Video Galeriler Gündem Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı 02 Ağustos 2022 Salı Saat: 11:10 Antalyalılar son günlerde yoğun nemle birlikte 50 derece hissedilen sıcakta kavrulurken, Demre ilçesine gelenler Çayağzı Limanı'nın sağında ve solunda yer alan, sıcaklığı yaz- kış 12-13 derece civarındaki soğuk su kaynaklarında serinliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e8dbf94c2d63176906e013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı İstanbul'daki AVM'de asansör kavgası Kırmızı kart gösteren kadın hakemi hastanelik etti Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu Şarkıcı Aydilge sahnede yere yığıldı, yardımına eşi koştu Aleyna Tilki silah kuşandı, görüntüler olay oldu Antalya'ya uçan turist sayısı açıklandı