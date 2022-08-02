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Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı

Antalyalılar son günlerde yoğun nemle birlikte 50 derece hissedilen sıcakta kavrulurken, Demre ilçesine gelenler Çayağzı Limanı'nın sağında ve solunda yer alan, sıcaklığı yaz- kış 12-13 derece civarındaki soğuk su kaynaklarında serinliyor.

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